العراق يحبط عملية تهريب آثار ويقبض على الضالعين في العملية

العراق / عامر الحساني / الخليج 365
أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، الخميس، إحباط عملية كبرى لتهريب الآثار في محافظة ذي قار، مشيرةً أنه تم القبض على عدد من التجار الضالعين بالعملية.
وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة (مؤسسة رسمية تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين) في بيان، أن عملية الضبط نفذت بموجب مذكرة قضائية، حيث تمكنت الهيئة في ذي قار (جنوب) من إحباط عملية كبرى لتهريب الآثار.
ولفت البيان إلى "ضبط أربعة من التجار الضالعين بعملية التهريب متلبسين بالجرم المشهود".
وأشار أن "المتهمين الملقى القبض عليهم، كانوا يرومون تهريب كميات وقطع أثرية مهمة، وقد رافق العملية إطلاق نار على فرق العمل التابعة لمكتب تحقيق الهيئة من قبل المتهمين".
وسبق أن تعرضت آثار البلاد للنهب في مراحل متعددة، منها عام 2003 بعد غزو الولايات المتحدة للعراق، وتعرضت مقتنيات تاريخية كانت مودعة في المتاحف والقصور الرئاسية إلى النهب.
فيما دمّر تنظيم "داعش"، مدينتي "نمرود" و"الحضر" الأثريتين، في محافظة "نينوى"، اللتين يعود تاريخهما إلى ما قبل الميلاد، علاوة على تدمير آثار متحف الموصل، ومواقع أثرية أخرى، خلال سيطرته على المدينة بين عامي 2014 ـ 2017، وهو ما أثار استنكارا محليا ودوليا واسعا.
ولا تزال المواقع الأثرية العراقية عرضة للنبش العشوائي منذ عقود طويلة.
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