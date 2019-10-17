مصر.. الإفراج عن 449 سجينًا بمقتضى عفو رئاسي

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، الخميس، الإفراج عن 449 سجينًا بمقتضى عفو رئاسي، بمناسبة "انتصارات حرب أكتوبر".

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن القرار يأتي استمرارا لقرار رئيس البلاد الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.

وشمل القرار الإفراج بالعفو عن 151، والإفراج المشروط عن 298 من نزلاء السجون.

والإفراج المشروط يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، وبعضها بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم ذاته.

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ولم يتبين على الفور ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم سجناء على خلفية سياسية.

والقرار هو الثاني خلال نحو شهر؛ إذ أعلنت السلطات في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، الإفراج عن 712 سجينا بمقتضي عفو رئاسي.

وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد "السجناء السياسيين" في مصر عدة آلاف، منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، صيف 2013، و40 ألفا بحسب جماعة "الإخوان المسلمين" التي حظرت سلطات البلاد نشاطها.

فيما تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء "الإخوان" مدانون بـ"تهم غير سياسية"، بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية بعيد القوات الجوية، الذى يواكب 14 أكتوبر/ تشرين أول من كل عام، إحياءً لذكرى معركة المنصورة عام 1973، التي دمر خلالها سلاح الجو 17 مقاتلة فانتوم إسرائيلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.