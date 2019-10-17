ولي العهد السعودي يبحث مع عباس جهود حل القضية الفلسطينية

الرياض / الخليج 365

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، جهود حل القضية الفلسطينية بما يضمن إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وذكرت الوكالة السعودية الرسمية للأنباء، أن ولي العهد عقد جلسة مباحثات مع عباس، بحضور وفدين رفيعي المستوى من الجانبين، في إطار زيارة يجريها الأخير غير محددة المدة إلى المملكة.

وجرى خلال الجلسة "استعراض تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة بشأنها، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

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كما اتفق الجانبان على "إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، ومجلس أعمال سعودي فلسطيني"، بحسب المصدر ذاته.

والأربعاء، التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس عباس، وبحثا آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وتتزامن زيارة عباس إلى السعودية، مع اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، المسجد الأقصى بحراسة قوة من الشرطة، بمناسبة "عيد العرش" اليهودي.

وسبق أن دعت جماعات يهودية متشددة، إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة "عيد العرش"، الذي بدأ الإثنين ويستمر أسبوعا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.