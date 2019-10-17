فريق طبي بولادة مكة ينجح في إستئصال أورام ليفيه بالرحم لي أربع سيدات بواسطة المنظار

الخليج - زينة الفدح

تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة بعد فضل الله وتوفيقه من إجراء 4 عمليات لإستئصال

(أورام ليفيه بالرحم دون الحاجة لعمل شق بجدار البطن) بواسطة المنظار الرحمي. وتم الإنتهاء منها جميعاً بنفس اليوم ولله الحمد.

كما أوضحت إستشارية النساء والتوليد وجراحة المناظير الدقيقة الدكتورة/ تهاني المطرفي أن الأربع حالات كانت تعاني من نزيف متكرر وتأخر الإنجاب بسبب أورام ليفيه ونتوءات ليفيه ولحميه مختلفه داخل تجويف الرحم. وبإستخدام تقنيه حديثه بواسطة منظار الرحم تم إستئصال الأورام مع الحفاظ على الرحم وبدون اللجوء لعمل شق أو ثقوب بجدار البطن.

Advertisements

من جانبه أشار المدير الطبي الدكتور/ هلال المالكي أن هذه العمليه تعد من الجراحات النسائيه النوعيه وتتميز بعدم الحاجه لعمل شق ولا ثقوب بجدار البطن إضافة إلى مضاعفات أقل وسرعة تعافي أكبر .

من جانب آخر أكد مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور/ أحمد بن غيث المحمادي أن العمليات تمت جميعها بنجاح تام ولله الحمد وقد غادر البعض منهن المستشفى بنفس اليوم والبقيه باليوم التالي وهن بصحة جيدة.

وأعرب المحمادي عن شكره لجميع أفراد الكادر الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين في أقسام المستشفى وخص قسم الأشعة وقسم النساء والولادة وقسم التخدير وأخيراً قسم المختبر.