صحيفة الخليج الالكترونية تعرض عداد كهرباء بمدرسة ابتدائية ومتوسطة جنوب مكة المكرمة للإحتراق صباح اليوم؛ مما تسبب في حالة من الهلع والخوف بين صفوف الطالبات والمعلمات. ولجأت الطالبات التي يقارب عددهن 300 طالبة والمعلمات إلى مبنى الثانوية المجاور لهن داخل الحوش والمجمع؛ هروبًا من الحريق. وقامت فِرَق الدفاع المدني بمباشرة موقعَ الحريق وأخمدته في وقت قياسي؛ فيما حضر عدد من أولياء الأمور بداعي تسلّم بناتهم من داخل المجمع التعليمي بعد علمهم بالحريق. انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتراق عداد كهربائي بمدرسة يتسبب في هلع بين الطالبات والمعلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.