تحذير من استخدام مهايئ كهربائي خطير قد يسبب نشوب حريق

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صحيفة الخليج الالكترونية
دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إلى التوقف فوراًعن استخدام مهايئ كهربائي متداول بالأسواق قد يسبب نشوب حريق .
وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذا النوع من المهائيات الكهربائية غير قادر على مقاومة الحرارة كما أن فتحاته غير آمنه ولا يوجد عليه أي بيانات إيضاحية .
وقامت الهيئة بسحب عينات عشوائية من السوق مباشرةً وتم اختبارها والتأكد من تلك المخاطر ، مطالبة بالتوقف عن استخدامه .
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