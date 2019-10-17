تحذير من استخدام مهايئ كهربائي خطير قد يسبب نشوب حريق

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إلى التوقف فوراًعن استخدام مهايئ كهربائي متداول بالأسواق قد يسبب نشوب حريق .

وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذا النوع من المهائيات الكهربائية غير قادر على مقاومة الحرارة كما أن فتحاته غير آمنه ولا يوجد عليه أي بيانات إيضاحية .

وقامت الهيئة بسحب عينات عشوائية من السوق مباشرةً وتم اختبارها والتأكد من تلك المخاطر ، مطالبة بالتوقف عن استخدامه .