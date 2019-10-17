وظائف شاغرة في مستشفى الملك فهد التخصصي

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في تخصص التمريض؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى: ممرض أول- الرعاية الطبية، ممرض أول- وحدة العناية المركزة للأطفال (للسعوديين)، ممرض أول- وحدة العناية المركزة للبالغين (للسعوديين).

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