ضبط ثلاثة مواطنيين اعتدوا على عامل محطة بالدلم

صحيفة الخليج الالكترونية صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله تعدي ثلاثة أشخاص على أحد العاملين بمحطة للمحروقات بمحافظة الدلم، فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية الجناة، وهم ثلاثة مواطنيين في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهم حيث أقروا باعتدائهم على العامل بحجة اشتراطه دفع قيمة الوقود مقدماً، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم. انشر الخبر :

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