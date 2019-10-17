شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف حقيقة فيديو «الكائن الغريب» بمواقف أمانة المدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر حقيقة الفيديو المتداول بعنوان “كائن غريب في مواقف أمانة المدينة المنورة”، حيث تبين أنه تم استخدام مؤثرات خاصة ليظهر الفيديو بهذه الطريقة، وأنه لا يوجد كائن بهذا الشكل من الأساس.

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وأشارت المصادر إلى أن تاريخ نشر الفيديو يعود إلى العام 2016 عبر قناة على موقع “يوتيوب” متخصصة في الخدع البصرية.