شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف حقيقة فيديو «الكائن الغريب» بمواقف أمانة المدينة والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت مصادر حقيقة الفيديو المتداول بعنوان “كائن غريب في مواقف أمانة المدينة المنورة”، حيث تبين أنه تم استخدام مؤثرات خاصة ليظهر الفيديو بهذه الطريقة، وأنه لا يوجد كائن بهذا الشكل من الأساس.
وأشارت المصادر إلى أن تاريخ نشر الفيديو يعود إلى العام 2016 عبر قناة على موقع “يوتيوب” متخصصة في الخدع البصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف حقيقة فيديو «الكائن الغريب» بمواقف أمانة المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.