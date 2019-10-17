اتفاق جديد لـ «بريكست» البريطاني و«العمال» يرفضون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس، توصل حكومته لاتفاق نهائي مع المفوضية الأوروبية بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بينما دعا زعيم حزب العمل المعارض جيرمي كوربن النواب إلى رفض مشروع الاتفاق.

وقال جونسون في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «لقد توصلنا إلى اتفاق جديد وجيد يسمح لنا باستعادة سيادتنا». وأكد جونسون أنه يتعين على البرلمان التصديق على الاتفاق السبت حتى تتمكن حكومته من الانتقال لتنفيذ أجندتها المحلية المرتبطة بالصحة والبيئة ومكافحة الجرائم. وفي «تغريدة» موازية أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قبل ساعات من قمة أوروبية في بروكسل.

وكتب يونكر «حصلنا عليه»، بعد عدة أيام من المفاوضات المكثفة. ووصف يونكر الاتفاق بأنه «عادل ومتوازن» وأوصى قادة الاتحاد الأوروبي بإعطاء الضوء الأخضر له.

وبالمقابل قال زعيم حزب «العمال» جيرمي كوربن في بيان إن الاتفاق «لن يجمع البلد معاً ويجب رفضه». وأضاف أن «أفضل حل لبريكست هو إعطاء الشعب الكلمة الأخيرة في تصويت عام». وقبل كوربن أعلن الديمقراطيون الوحدويون من إيرلندا الشمالية رفضهم الاتفاق وبالتالي لم يعد لدى المحافظين الأغلبية في مجلس العموم.

وقال الحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية إنه ما زال يعارض اتفاق بريكست. وقال مصدر من الحزب لوكالة فرانس برس «موقفنا ما زال على ما هو»، كما ورد في بيان الحزب، مضيفاً أنه لا يمكنه أن يؤيد بعض المسائل وبينها الجمارك وترتيبات ضريبة المبيعات.