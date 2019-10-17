أسرع نملة في العالم تفوق عدائي السباقات 10 أضعاف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف بحث ألماني حديث عن أسرع أنواع النمل في العالم، رصده علماء في مناطق صحراوية بمنطقة شمال إفريقيا وتونس خاصة.

وحصل النمل الفضي، الذي يعيش في الصحراء الكبرى على لقب أسرع نمل في العالم، مسجلاً سرعة قصوى بلغت 0.855 متر في الثانية وفقاً لدراسة نشرت أمس، وفقاً لصحيفة «جارديان» البريطانية. وقال الباحثان هارلد وولف وساره بفيفر، من جامعة أولم الألمانية: «إن هذه الحشرات الصغيرة وصلت سرعتها إلى0.855 متر في الثانية، نحو 3.5 كيلومتر في الساعة، وبما يعادل 108 مرات طولها»، وذهب الباحثان لتصويره خلال نشاطه في الصحراء التونسية.

وإضافة إلى ضبط سرعات قياسية، وجد الباحثان أن هذا النمل كان أسرع عندما كانت درجات الحرارة مرتفعة، فعند 10 درجات مئوية في المختبر، انخفضت سرعته ووصلت إلى 0.057 متر في الثانية.

وأظهرت اللقطات المصورة، النمل ينسق تحركاته بدقة لا تصدق، مع تحريك 3 أرجل في وقت واحد، ووجد أن النملة قطعت مسافة 86 سنتيمتراً في الثانية الواحدة من خلال 47 خطوة فقط، وهو ما يعني أنها أسرع من أفضل عداء سباق بعشر مرات.

ويتحرك النمل الفضي بما يشبه الطيران في الهواء، ولا تطأ أقدامه الأرض، وفقاً لبيان صادر عن المجلة العلمية «كومباني أوف بيولوجيست».

ويشتهر هذا النوع من النمل بقدرته على مسح الكثبان الرملية بحثاً عن الطعام لتخزينه حتى عندما تصل درجة حرارة الرمال إلى 60 درجة مئوية.

وعلى الرغم من أن النمل الفضي أقصر من أقرانه، نمل المستنقعات المالحة بـ20 % وفق الدارسة التي نشرتها «جورنال أوف إكسبيريمنتل بايولوجي»، فإنه يتمتع بتقنية خاصة في أرجله الصغيرة (بين 4.3 و6.8 مليمترات) تمكنه من تحريكها بسرعة لا تصدق.