نهيان بن مبارك: التعاون العربي الصيني قائم على احترام الآخر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أن التعاون العربي الصيني، قائم على احترام الآخر، وتبني المصالح المشتركة بين الجانبين، وفق استراتيجية واضحة مفتوحة على كل المجالات لتكون ساحات للتعاون المشترك.

ورحب وزير التسامح بنيو جيبينغ، الأمين العام للمؤسسة الدولية الكونوشيوسية، ونائبه، مثنياً على التعاون بين وزارة التسامح والمؤسسة في تنظيم مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية، الذي ألقى الضوء على جانب كبير من العلاقات المشتركة بين الصين والعرب.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بمجلسه الأربعاء، الخبراء والمسؤولين الصينيين والعرب والدوليين المشاركين في المؤتمر، والذي نظمته وزارة التسامح بالتعاون مع الرابطة الكونفوشيوسية الدولية بأبوظبي، وذلك عقب اختتام جلسات المؤتمر التي استمرت على مدى يومين، وتناولت جلساته سبل دعم التعاون بين الجانبين الصيني والعربي على أرضية التناغم والتكامل بين الحضارتين في إطار من الأخوة الإنسانية، وحضر اللقاء عفراء الصابري، المدير العام بمكتب وزير التسامح، وعدد من القيادات الثقافية والفكرية بالإمارات.

وأشاد وزير التسامح، بالجهود الكبيرة التي بذلها المشاركون في المؤتمر وأوراق العمل التي تم تقديمها خلال خمس جلسات رئيسية شملها المؤتمر، وركزت على موضوعات الأخوة الإنسانية والقيم المشتركة للإخاء العالمي والتعايش والنزاهة والسلام، وأهمية استحضار تاريخ التواصل الثقافي والتعليمي المتبادل بين الحضارتين العربية والصينية، إضافة إلى التطرق للعلاقات الدولية والحوكمة الاجتماعية في الحضارتين الصينية والعربية، كما تعرض المؤتمر لمبادرة الحزام والطريق ودورها في بناء مستقبل المجتمعات البشرية، وهو بمثابة إحياء لطريق الحرير القديم الذي كان بمثابة شريان للتجارة والثقافة وتبادل الخبرات بين الشرق الأوسط والصين.

وقدم جيبينغ، التوصيات العامة- التي توصل إليها المؤتمر- إلى الشيخ نهيان بن مبارك، لاعتمادها، مؤكداً أنها بحاجة إلى التفعيل والمتابعة، باعتبار المؤتمر نافذة مهمة للتواصل بين الخبراء العرب والصينيين على أرضية من المصالح المشتركة والأخوة الإنسانية.

وثمن استضافة دولة الإمارات، لهذا المؤتمر وتوفير كل السبل لإنجاحه، كما ثمن المشاركة الواسعة من الجانبين العربي والصيني، إضافة إلى الحضور الدولي البارز.

وعن البيان الختامي، أكد جيبينغ، أنه لا يزال في مرحلة الصياغة؛ حيث سُمح لكافة المشاركين بتقديم مقترحاتهم وتجميعها ودراستها سواء في جلسات المؤتمر أو عبر الحوارات المشتركة والمستمرة على مدى يومين، مؤكداً أنها تتمحور حول وضع آليات للتعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بالتعاون البحثي والعلمي والحضاري والتراثي والثقافي، على أساس من التسامح والتناغم بين الحضارتين العربية والصينية.

ونظمت وزارة التسامح، جولة سياحية للخبراء الصينيين والعرب والدوليين المشاركين في مؤتمر الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية للاطلاع على المعالم الثقافية والتراثية بإمارة أبوظبي.