حمى الرضع ترتبط بالالتهابات الخطرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنبه دراسة حديثة إلى خطر الحمى على الطفل الرضيع، الذي يقل عمره عن 8 أسابيع؛ حيث ترتبط في تلك المرحلة العمرية بدرجة كبيرة بالالتهابات البكتيرية الخطرة؛ مثل: التهاب السحايا وغيره.

يكون جهاز المناعة لدى الرضع غير مكتمل النضج؛ لذا فهو عرضة للعدوى، والطفل الذي يعاني الالتهاب البكتيري الخطر تتراجع حالته الصحية سريعاً إن لم يتم تشخيصه في الوقت المناسب.

تعد نتائج الدراسة المنشورة حديثاً بمجلة «طب الطوارئ» استثناء للأطفال في تلك المرحلة العمرية من القاعدة التي تقول إن الحمى الشديدة لا ترتبط حتمياً بوجود الالتهابات، وهي قاعدة يمكن أن تنطبق على من أعمارهم فوق الشهرين؛ فعندما ترتفع درجة الحرارة لدى الأصغر عمراً تزيد احتمالية إصابتهم بالالتهابات البكتيرية.

ينصح الباحثون القائمون بالدراسة -بناءً على تلك النتائج - بضرورة عرض الطفل الذي يقل عمره عن 8 أسابيع على الطبيب في الحال إن ارتفعت درجة حرارة الجسم لديه.