الجهاز العصبي المركزي أساس وهن الشيخوخة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشير نتائج دراسة جديدة نشرتها المجلة الصادرة عن الجمعية الطبية الأمريكية إلى الدور المحوري للجهاز العصبي المركزي في الضعف الذي يعتري الإنسان مع التقدم بالعمر.

شملت الدراسة 66 شخصاً متوسط أعمارهم 70 عاماً، وتم تصنيفهم إلى 3 مجموعات: ضعف شديد، ضعف متوسط، قوة؛ وذلك بحسب أدائهم في اختبارات قياس القوة المعروفة، وظهر من خلال النتائج أن الضعف المصاحب للتقدم بالعمر، يلعب فيه الجهاز العصبي المركزي دوراً كبيراً على الأقل فيما يتعلق بأداء الدماغ والأعصاب.

ولم يخض الباحثون في طبيعة الآليات التي يقوم بها الجهاز العصبي المؤدية لذلك الضعف، ولكنهم يعتقدون بأنها تعود إلى عمل الخلايا العصبية أو إلى العنصر النفسي والدافعية أو للاثنين معاً، وهي نتائج ربما تغير الأسلوب الدوائي لضعف العضلات، والذي يستهدف البنية العضلية مباشرة، ما يجعله غير مجدٍ.