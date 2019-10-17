شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مرن لفاقدي السمع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طور العلماء سطح إلكتروني عالي المرونة يتوافق بدقة مع درجة الانحناء بسطح جذع الدماغ السمعي، كبديل أفضل لأجهزة السمع المزروعة مثل قوقعة الأذن.

تواجه الأجهزة المزروعة داخل جذع الدماغ السمعي مشكلة انحناء السطح الداخلي لتلك المنطقة حيث لا تسمح طبيعة تلك الأجهزة بأخذ شكل السطح المزروعة به؛ ولعلاج تلك المشكلة قام الباحثون من خلال الدراسة الحالية المنشورة بمجلة "العلوم" بتطوير جهاز إلكتروني عالي المرونة يتوافق بدقة مع انحناء سطح جذع الدماغ السمعي، ويتكون من مجموعة أيضاً متوافقة من أقطاب كهربية من البلاتين مغلفة بالسليكون.

يقوم ذلك الجهاز المزروع، ذي المنطقة السطحية التي لا تتجاوز 0.25 مليمتر مربع، بإرسال إشارات كهربية عالية الاستهداف تمت تجربتها في الفئران وظهر نجاحها؛ وتم إنتاجه بعد ذلك بحجم مناسب للاستخدام البشري ويتواءم مع التقنيات الجراحية المستخدمة حالياً.

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