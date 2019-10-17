شريط على الجلد لتشخيص الإكزيما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل العلماء إلى طريقة غير غازية للجسم لفحص الأمراض الجلدية التأتبية كالإكزيما؛ وذلك بواسطة شريط لاصق يوضع على منطقة سليمة ومنطقة مريضة بالجلد للحصول على العلامات الحيوية.

تُعد خزعة الأنسجة الجلدية إلى الوقت الحالي الطريقة الأمثل لتقييم حالة من يعانون الأمراض الجلدية كحالة الإكزيما التأتبية، وذلك بمتابعة الخلل بالجلد سواء المحتوي على الآفة المرضية أو الخالي منها لمعرفة وضع الأطفال المصابين بالمرض في المراحل المبكرة منه.

وجد باحثون قاموا بالدراسة الحالية المنشورة بمجلة «طب الأمراض الجلدية» الصادرة عن الجمعية الطبية الأمريكية أن وضع شريط به مادة غرائية على منطقة بالجلد سليمة وأخرى مصابة يمكن أن يأخذ الخزعة المرادة من دون غزو كبير لداخل الجسم، ومن ثم تحليلها لمعرفة العلامات الحيوية المرتبطة بالمرض.

يرى الباحثون أن تلك الوسيلة يمكن أن تصبح طريقة لفحص العدوى بالجلد كالبكتيريا والفيروسات والفطريات كما يمكن من خلالها معرفة أعداد تعابير عدد من الجينات المشيرة لحالة المناعة وأداء حاجز الجلد.