483,3 مليون إيرادات «ديار» خلال 9 شهور بنمو 3.6%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت شركة ديار للتطوير «ديار»، إيرادات 483,3 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام بزيادة 3,6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 والتي بلغت آنذاك 466 مليون درهم. كما بلغ صافي أرباح الشركة 53 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: "شهدت محفظة الضيافة في شركة «ديار» ازدهاراً ملحوظاً هذا العام عقب افتتاح فنادق «ميلينيوم أتريا الخليج التجاري»، و«ميلينيوم البرشاء»، وستساهم هذه المشاريع الرائدة في توفير إيرادات مستدامة للشركة. كما أننا نستعد لتسليم منطقة «أفنان ديستريكت» والتي تم استكمال الأعمال الإنشائية فيها، وهي المرحلة الأولى من مشروع المجمع السكني المتكامل «ميدتاون». وسيشكل تسليم المرحلة الأولى من المشروع محطة هامة مع استعدادنا لاستقبال السكان في مجمع استثنائي يلبي مختلف احتياجات العائلة".

ومع اقتراب تسليم «منطقة أفنان»، من المتوقع أن يتم إنجاز منطقة «دانية ديستركت» والتي تضم 579 شقة سكنية بحلول نهاية عام 2019 ؛ وهي المرحلة الثانية من مراحل «ميدتاون» الست.

وتوفر منطقة «أفنان ديستركت» 659 شقة سكنية موزعة على 7 مبان، تبدأ من شقق الاستوديو وحتى 3 غرف نوم - وقد تم بيع كافة الوحدات.