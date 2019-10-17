شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الرئيس الفلبيني دوتيرتي أثناء قيادته لدراجة بخارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مسؤولون الخميس أن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أصيب بإصابات طفيفة أثناء قيادته لدراجة بخارية ليلة الأربعاء في قصر مالاكانانج في مانيلا(مقر إقامة الرئيس).

وقال المتحدث الرئاسي سالفادور بانيلو: "الرئيس كان يحاول الوصول لحذائه عندما سقط من على دراجته البخارية".

وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة الرئيس بـ "إصابة طفيفة وكدمات وخدوش خفيفة في المرفق والركبة".

وقال المساعد السابق وعضو مجلس الشيوخ كريستوفر بونج جو للصحفيين إن دوتيرتي أصيب في فخذه أيضاً.

وأضاف أن دوتيرتي يستريح حالياً في مقره الرسمي.

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