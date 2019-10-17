شكرا لقرائتكم خبر عن خطـوة مهمة في بناء الإنسان والاستثمار في جيل المستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عدنان نجم، محمد علاء، آية الديب

أشاد مسؤولون وفعاليات مجتمعية في أبوظبي، بتأسيس وإطلاق «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، لكونها أول جامعة متخصصة في الدراسات العليا، في دراسات وبحوث الذكاء الاصطناعي في العالم، مؤكدين أن حرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على إطلاق الجامعة، يأتي انطلاقاً من حرصه على أن يضع أبناء هذا الوطن في قلب المستقبل، ويؤكد حضورهم فيه.



هدية للعالم



أكدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة جامعة زايد، أن «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تمثل إضافة نوعية للمؤسسات التعليمية في الدولة، التي تصقل مهارات الطلاب والباحثين وتزودهم بالمهارات اللازمة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بما يحقق الريادة لدولتنا في هذا القطاع الواعد.



خطوة رائدة



قالت ميثاء الشامسي، وزيرة دولة، إن إطلاق الجامعة خطوة رائدة لتعزيز استراتيجية الدولة في الذكاء الاصطناعي، لأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز قدرتها في هذا المجال، وبناء قاعدة وطنية تشمل طلاباً، وفنيين، ومهندسين، إماراتيين.

وأكدت أن وجودها يضيف إلى دولة الإمارات، ويعزز مكانتها الدولية المتقدمة، ويضعها في تنافسية عالمية. مشيدة بجهود صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، في رفد التعليم، وتنمية المعرفة، بعدد من المبادرات تضع المواطنين والدولة على طريق الثورة الصناعية الرابعة.



ترسيخ مكانة الدولة



أكد سيف غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن إطلاق الجامعة يأتي انعكاساً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، في ترسيخ مكانة الدولة علمياً وتعليمياً حاضنة للابتكار، ومنصة مؤثرة في استشراف المستقبل، كما تسهم الجامعة في توفير كل المستلزمات لبناء الكفاءات البشرية المتخصصة المساهمة في ريادة الوطن، وتمكين نهضته واستدامتها في جميع القطاعات.

ونثمن هذه الخطوة المباركة لكونها تمثل حجر الأساس في الثورة الصناعية الرابعة، وعملنا خلال السنوات الأخيرة على إطلاق عدد من المبادرات في هذا المجال.



قفزة نوعية



وقال محمد بن كردوس العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إطلاق الجامعة قفزة نوعية ثقافية في دولة الإمارات، تواكب التطور العلمي المستمر. وتأسيسها في أبوظبي يضمن احتضان أكبر عدد من الطلاب العرب، بما يخدم المصلحة العربية على كل المستويات، فنحن نسعى لمشاركة أشقائنا العرب في جميع المجالات.

حاجة ماسة



وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية، إن إنشاء الجامعة يأتي في الوقت والمكان المناسبين، ويضع دولة الإمارات ضمن الدول المتقدمة في تنويع مصادر الدخل، وما أجمل أن تكون الإمارات، ولاسيما أبوظبي، أول من يتولى زمام الأمور في إنشاء أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي في العالم.

تحديات المستقبل



أكد سعيد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن إطلاق الجامعة تتويج لجهود دولة الإمارات لتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها وتطويرها لخدمة شعب الإمارات وشعوب العالم جميعاً، وتدعيم مسيرة التنمية الشاملة في كل المجالات.

حضور مستقبلي



وقال الدكتور فاروق حمادة، مدير جامعة محمد الخامس أبوظبي، والمستشار في ديوان ولي عهد أبوظبي، إن فكرة إنشاء الجامعة تنطلق من فكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، الذي يرى فيه المستقبل، فهو يريد أن يضع أبناء هذا الوطن في قلب المستقبل، ويؤكد حضورهم فيه. وانطلاق الجامعة تشجيع للشباب المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، بما يضمن مساهمتهم في التنمية الحضارية في التعليم، فجعل أبوظبي مركزاً لهذه الجامعة لتستقطب الشباب العربي كله سيكون نهوضاً حقيقياً بواقع العرب وإبداعاتهم التي تصل بين الحاضر والماضي.



دعم التطوير

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أكد المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، أنها خطوة مهمة نحو تمكين الحكومات والشركات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما ينعكس على تطوير الخدمات الذكية في الدولة وجميع القطاعات، والقطاع الصناعي يعد من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى الكفاءات والخبرات والمهارات القادرة على قيادة المرحلة المقبلة، وفق أنظمة وعمليات تقوم على أساس الذكاء الاصطناعي.



تعاون بنّاء



وأكد الدكتور علي العبيدلي، رئيس لجنة الذكاء الاصطناعي في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أنها خطوة رائدة، وخلال المرحلة المستقبلية سيكون هناك تعاون بين الجامعة وشركة «صحة» التي باتت حالياً تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وعلاجها، بما يؤكد أهمية وجود التكامل بين القطاع الصحي التعليمي لتعزيز الصحة العامة، وتوفير حلول دقيقة وفعالة للأمراض المزمنة.



فتح علمي



وأكد الدكتور نور الدين عطاطرة، المدير المفوض لجامعة العين، أن إطلاق الجامعة يعدّ فتحاً علمياً، وإنجازاً أكاديمياً يدعو للفخر والاعتزاز، ويسهم في تطور المسيرة العلمية والعملية لكل القطاعات الحيوية التي تمس حياة الإنسان.



إعداد جيل جديد



وقالت الدكتورة عائشة الشامسي، رئيسة قسم اللغة العربية بجامعة «الإمارات»، إن إطلاق الجامعة هو ما نحتاج إليه في وقت ننافس فيه الدول الكبرى، فها نحن الآن نقف متصدرين الموقف، المستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي والعلوم الجديدة، لذلك نحن بحاجة إلى إعداد جيل جديد من الشباب له.



مجالات جديدة



توقع الدكتور معاوية العوض، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة زايد، أن ينتج عن إطلاق الجامعة في المستقبل القريب، طرح مجالات عمل جديدة لم تكن موجودة، مؤكداً أن الفائدة العملية والبحثية للجامعة ستتوزع من الإمارات إلى مختلف الدول العربية بما يدعم اقتصاداتها أيضاً.



الاستثمار في بناء القدرات



وقال إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»: «إن القيادة الرشيدة تولي بناء الإنسان أهمية كبيرة من ناحية الاستثمار في بناء القدرات وتطوير المهارات، إيماناً بأنه هو محور التنمية. والإعلان عن الجامعة خير دليل على توجه الدولة الحثيث لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وتأسيس جيل قادر على المنافسة عالمياً.



التقدم الرقمي



وقالت هدى المطروشي، عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي: ليس بالغريب على دولتنا التي تسجل دائماً خطوة عملاقة في بناء الإنسان والاستثمار في جيل المستقبل، وإننا بحاجة لتخصص الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، في ظل التغيرات السريعة في عالم الذكاء الاصطناعي ومنظومة التقدم الرقمي.



سباق وتجاوز



وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليون» للاستشارات العقارية: «إن إطلاق الجامعة، يعد المبادرة الأهم الآن في عالمنا، حيث نحرص على أن نسابق الجميع ونتجاوزهم في هذا الاختصاص، من أجل تشكيل البنية الأساسية والانطلاق للمستقبل، ضمن رؤية واضحة للإبداع والابتكار، وهذه المبادرة من شأنها أن تعزز ريادة الإمارات وتقدمها وتخدم مختلف القطاعات، عبر جيل متعلم قادر على المواكبة والتعامل مع الذكاء الاصطناعي بمختلف التخصصات».



استشراف المستقبل



أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي أن تدشين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي يمثل نقلة نوعية لمسيرة التعليم بشقيه العام والعالي في دولة الإمارات، وتترجم الجامعة الجديدة رؤية القيادة الرشيدة واستشرافها لمستقبل بناء الإنسان بما يواكب العصر ويلبي متطلبات أجندة مئوية الإمارات 2071.