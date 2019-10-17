«الصحة»: 180 ألف معاملة لشهادات الإجازات المرضية العام الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أحدث الإحصاءات المتعلقة بالخدمات وعدد المستخدمين والمعاملات، خلال عام ٢٠١٨، وعام ٢٠١٩ حتى الربع الثالث، ووصلت إلى ٧٢ معاملة، وتبين أن ثمة معاملات زادت أعدادها عن العام السابق، وأخرى في تناقص، فجاء عدد معاملات الشكاوى على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي ١١٩ معاملة العام الماضي، و١٠٤ العام الحالي، ووصل عدد شهادات الإجازات المرضية العام الحالي ١٨٠٧٨٢، وطلب العلاج في الخارج٥٩، و ٧٤١٢١٨ إصدار شهادة اللياقة الطبية، وعدد ٢٩ ألف إصدار شهادة ميلاد، في حين وصل العام الماضي إلى ٤٤ ألف، وعدد ٣٧٣٨ إصدار شهادة وفاة للعام الحالي و ١٩٣٠ للعام الماضي.

وأكدت الوزارة في الإحصائية، أنه جاء عدد معاملات إلغاء رخصة مؤسسة طبية في ٢٠١٨ إلى ١٢٩، والعام الجاري إلى ١٣٦، و١٨٧ معاملة لتغير نوع النشاط الطبي للمرافق الصحية، وفي العام الماضي فقط ١٢ معاملة، والأمر ذاته لإضافة تخصص جديد للمرافق الصحية الخاصة، وجاء عدد المعاملات لتسجيل منتج دوائي تقليدي العام الجاري ٣٦٠، ومعاملتان لتطعيم الأوبئة وعيادات الوراثة، و١٧٧٢ معاملة لتسجيل مزاولي مهنة التمريض والقبالة، وترخيص طبيب زائر من داخل الدولة عدد ٥٨٩، وإلغاء رخصة لمزاولة مهنة الصيدلي عدد ٣٣٩، و ترخيص ١٤٧ مؤسسة صيدلانية، وإلغاء ٤٦ رخصة إنشاء صيدلية، وإصدار ٢٠٠١ شهادة دائمة جيدة للعاملين في القطاع الصحي الخاص، وتقييم أفراد هيئة التمريض والقبالة للمؤسسات الحكومية داخل الدولة عدد ٢٤٤٠.