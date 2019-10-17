دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة نتفليكس تصل 158 مليون مستخدم في الربع الثالث من 2019

نتفليكس تكشف تقريرها للربع الثالث من العام 2019 والذي شهد وصولها إلى 158 مشترك لكن بزيادة أقل من المتوقع.

أعلنت شبكة نتفليكس عن تقريرها المالي للربع الثالث من العام الحالي، وأوضحت خلاله أنها تمكنت من إضافة 6.77 مليون مشترك جديد لكن بنمو أقل من المتوقع حيث سبق وأعلنت عن توقعاتها بوصول المشتركين الجدد في الربع الثالث إلى 7 مليون أثناء إعلانها عن النتائج المالية للربع الثاني.

وتمكنت الشبكة من رفع إيراداتها إلى 5.2$ مليار وبزيادة 31% عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما استطاعت تحقيق دخل تشغيلي قدره 1$ مليار بنفس الفترة، ما يمثل ضعف ما حققته العام الماضي.

وقد رفعت نتفليكس إجمالي عدد المشتركين إلى 158 مليون قُبيل إطلاق الخدمات المنافسة القادمة المتمثلة في Apple TV+ و Diseny+.

حيث من الممكن أن تجد الشبكة نفسها تتراجع قليلًا خلال الفترة القادمة في حال استطاعت الخدمات القادمة توفير محتو متميز.

يُشار أنه بحسب تقرير نتفليكس، فقد كان مسلسل Stranger Things هو الأكثر مشاهدة بالربع الثالث بأكثر من 64 مليون مشاهد.

Advertisements

بينما كان مسلسل La Casa de Papel الأكثر مشاهدة في البلدان التي لا تتحدث الإنجليزية بأكثر من 44 مليون مشترك.

وكما ذكرنا، ستحظى نتفليكس بمنافسة شرسة خلال الفترة القادمة بطرح خدمة ديزني وخدمة آبل للمحتوى، وقرب اتباعها بخدمة وارنر وHBO وكذلك شبكة يونيفرسال.

المصدر:

Netflix

التدوينة نتفليكس تصل 158 مليون مستخدم في الربع الثالث من 2019 ظهرت أولاً على عالم التقنية.