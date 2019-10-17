دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كانت مجموعات ياهوو واحدة من العلامات المميزة لحقبة الانترنت في العقد الماضي، كما هو مسنجرها، لكن لأن كل شيء في الشركة يحتضر، فإن مصير محتوى ومنشورات المجموعات سيكون مشابهاً لذلك حيث أعلنت الشركة أنها ستحذفها بالكامل.

لم تعد مجموعات ياهوو أو جوجل مستخدمة اليوم بشكل كبير نظراً لتراجعها أمام مجموعات الشبكات الاجتماعية مثل فيس بوك، أو المجتمعات المتخصصة كما في موقع Reddit.

وبالنظر إلى ما ينشر على كبرى مجموعات ياهوو التي تحوي آلاف المستخدمين، أغلبها لم يحصل عليها أي نشاط منذ أكثر من سنة، لاسيما مع مشاكل اختراق الحسابات وتسريب بيانات الدخول.

وحددت ياهوو يوم 14 ديسمبر آخر موعد لمراجعة محتوى مجموعاتها والإطلاع عليه وسيتم حذفه بالكامل بعدها لتكون بداية إلغاء هذا القسم أيضاً حيث لن تتمكن من إضافة أي محتوى جديد بعد يوم 21 اكتوبر الجاري.

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ستشمل عملية حذف المحتوى كل شيء من الملفات والروابط والصور والمجلدات والتقويم والمرفقات والمحادثات وحتى ملخصات الرسائل وتحديثات البريد الالكتروني.

تريد ياهوو إيقاف خدمة المجموعات بكل الوسائل الممكنة، عدا عن حذف محتواها فإنها ستجعلها صعبة الاستكشاف من خلال تحويل المجموعات العامة إلى مقيدة أو خاصة، وكل ما يمكنك عمله فيها هو الانضمام إليها لو حصلت على دعوة.

لو كنت من النشطين على مجموعات ياهوو يمكنك الآن تنزيل ملفاتك من صفحة المجموعة مباشرة أو من خلال هذه الصفحة بعد تسجيل الدخول بحساب ياهوو وطلب تنزيل البيانات ليتم إرسالها إليك عبر البريد الإلكتروني.

التدوينة ياهوو ستحذف كل منشورات المجموعات قريباً ظهرت أولاً على عالم التقنية.