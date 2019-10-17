شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة نجران» تتفاعل مع تغريدة مواطن عن حادث بأحد التقاطعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت أمانة نجران مع تغريدة أحد المواطنين، ذكر فيها أن حادثاً وقع صباح اليوم وتسبب في عدد من الإصابات، وذلك في التقاطع الواقع جنوب الأمانة، مشيراً إلى أنه سبق ونبه أكثر من مرة لهذا التقاطع.

وناشد المواطن المسؤولين بوضع مطبات كما في تقاطع شارع الأربعين بجوار العبارات؛ تفادياً لمثل هذه الحوادث، منبهاً أن الحوادث باتت تتكرر يوميا في هذا الموقع.

من جانبها، ردت أمانة نجران – عبر حسابها في موقع تويتر – على المواطن، وأوضحت له أنه تمت الإحاطة بالموضوع وسيتم الرفع بالملاحظات إلى لجنة السلامة المرورية.

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