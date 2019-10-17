تعرف على أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً وخطورة

الخميس 17 أكتوبر 2019

أكثر أنواع السرطان شيوعا وخطورة

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة أجريت في المملكة المتحدة مؤخراً، إن حدوث تغييرات في مظهر الاصابع، مثل الانحناء أو التضخم، قد يكون مؤشراً على الإصابة بسرطان الرئة.



وتقول الدراسة بأن المصابين بسرطان الرئة قد يعانون من التهابات وآلام بالأصابع، وذلك بسبب اعتلال مفصل الرئة الضخامي، وهي حالة تؤثر على بعض الأشخاص المصابين بسرطان الرئة.

كما أوضحت الدراسة، بأن هذه الآلام قد تكون بسبب المواد الصادرة عن الورم، أو المواد التي يصنعها الجسم عند التفاعل مع الورم.

وبحسب صحيفة إكسبرس البريطانية، فإن أعراض سرطان الرئة الأقل شيوعاً تشمل ما يلي:

- التغييرات في مظهر الأصابع، مثل الانحناء أو التضخم

- صعوبة في البلع (عسر البلع) أو الألم عند البلع

- الصفير

- صوت أجش

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- تورم وجه الشخص أو رقبته

- ألم الصدر أو الكتف المستمر

كما تشمل الأعراض الرئيسية لسرطان الرئة ما يلي:

- سعال لا يزول بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع

- سعال طويل الأمد يزداد سوءاً

- التهابات الصدر المتكررة

- سعال الدم

- وجع أو ألم عند التنفس أو السعال

- ضيق التنفس المستمر

- التعب المستمر أو نقص الطاقة

- فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر