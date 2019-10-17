دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي فضيحة جديدة تضرب آبل: هواتف آيفون تسرب بيانات المستخدمين

فضيحة جديدة ضربت شركة آبل الأمريكية، حيث كشفت تقارير حديثة أن هواتف آيفون من الممكن أن تسرب بيانات المستخدمين عبر متصفح الإنترنت سفاري.

وبحسب ما جاء في هذه التقارير، فقد اكتشف خبراء تقنيين أن شركة لآبل تقوم بتسريب بيانات مستخدمي متصفح سفاري لشركة صينية شهيرة اسمها تينسنت.

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وقالت التقارير أن بيانات المستخدمين المسربة تتضمن أسماء مستخدمي المتصفح وبروتوكولات الإنترنت المستخدمة عند فتحهم للمتصفح.

ونوهت التقارير أن آبل استخدمت حيلة لإرسال رسالة تحذيرية إلى المستخدمين تحذرهم فيها من دخول مواقع احتيالية، تقوم بتسجيل بروتوكولات الإنترنت الخاصة بهم، إلا أنها في واقع الأمر تقوم بإرسالها إلى شركات خارجية.

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وقد استغلت الشركة الصينية متصفح سفاري في نظام تشغيل iOS12.2 كوسيلة للمراقبة والحصول على بيانات المستخدمين، كما فعلت المثل بمساعدة آبل في نظام تشغيل iOS 13.

وأشارت التقارير إلى أنه من الممكن إيقاف تشغيل خاصية موقع الويب الاحتيالي من إعدادات سفاري، إلا أنها حذرت من أن آبل قد تقوم بتنشيطها مجددًا دون إبلاغ مستخدميها.المزيد:

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