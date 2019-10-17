دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة 50% من نسخ الآيفون تعمل بإصدار النظام الأخير iOS 13

حسب أخر احصائيات شركة آبل بما يخص نظام تشغيل الآيفون، فإن 50% من نسخ الآيفون كافة تعمل بأخر إصدار من النظام iOS 13.

حيث جاءت هذه النتائح بعد 26 يوم فقط من إطلاق آبل لنسخة النظام iOS 13، وبالرغم من الثغرات المتعددة التي لحقت بها وكان له أثراً على المستخدمين.

حيث أرسلت آبل عدة تحديثات لهذه النسخة عقب إطلاقها العام لحل مشاكل تتعلق باستنزاف البطارية ولوحة المفاتيح ومساعدها الصوتي سبري.

ويعد وصول نسخة iOS 13 لهذه النسبة أبطئ بالمقارمة مع المدة الزمنية التي حققت فيها نسخة النظام السابقة iOS 12 نفس النسبة حيث استغرقت 23 يوماً للوصول إلى معدل 50% من الآيفونات العاملة بها.

فيما احتلت نسخة iOS 12 نسبة 41% من مجمل نسخ النظام العاملة على الآيفون، بينما نسبة النسخ الأقدم بلغت 9%.

واوضحت آبل أن 38% من نسخ الآيفون المطروحة في السوق منذ 4 سنوات وأقل تعمل بنظام iOS 12 بينما 7% منها تعمل بإصدارات أقدم.

وبالمقارنة بين نظام آيفون والأندوريد من هذه الناحية نرى أن آبل تتفوق بشكل كبير في هذا الجانب، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار الفئة المحصورة التي تدعمها آبل والمقتصرة على هواتفها ومواصفاتها، بينما جوجل بنظامها الأندرويد تغطى نطاقاً واسعاً الهواتف الذكية بمواصفات ومكونات مختلفة وكذلك تتواجد بشكل وفير في السوق العالمي.

Advertisements

حيث بلغت نسبة الهواتف العاملة بنظام أندرويد 9 حوالي 10.4 من مجمل الهواتف العاملة بالنظام وفقاً لإحصائية شهر مايو الماضي.

مواضيع ذات صلة:

آبل ترسل تحديث iOS 13.1.2 الثالث خلال اسبوع واحد

كيفية إزالة بيانات الموقع من الصور ومقاطع الفيديو في iOS 13

المصدر

The Verge

التدوينة 50% من نسخ الآيفون تعمل بإصدار النظام الأخير iOS 13 ظهرت أولاً على عالم التقنية.