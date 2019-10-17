خاصية جديدة من غوغل تجعل الصور تتحدث

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أطلقت شركة غوغل الأمريكية مؤخرًا تحديثًا جديدًا على متصفحها الشهير غوغل كروم، والذي سيجعل الصور تتحدث لأول مرة.
وبحسب ما ذكرت تقارير تقنية، فإن الخاصية الجديدة التي أطلقتها غوغل تتعلق بإنشاء وصف نصف متحدث كبديل للصور، وذلك لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر خلال تصفح الصور.
وأشارت التقارير إلى أن الشركة الأمريكية تعمل حاليًا على إنشاء وصف نصي متكلم لملايين الصور الموجودة على منصتها.
ومن المقرر أن يتم تفعيل هذه الخاصية الجديدة بشكل تلقائي للمواقع التي تقوم بإرفاق صورها بنص بديل، فيما ستعمل خوارزميات جديدة جاري العمل عليها حاليًا من أجل توفير نص للصور التي لا يوجد بها نص بديل.
وأضافت التقارير أن خاصية غوغل الجديدة تعتمد على نفس التقنية التي تتيح للمستخدمين إمكانية البحث عن الصور باستخدام الكلمات المفتاحية صوتيًا، حيث يتم إنشاء وصف الصورة بشكل تلقائي.
جدير بالذكر أن متصفح غوغل كروم يعد من أكثر متصفحات الإنترنت استخدامًا في العالم، حيث يستخدمه الملايين حول العالم على أجهزتهم المختلفة.
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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
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