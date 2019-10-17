دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بدون أية مقدمات، أزالت جوجل تطبيقها Datally الذي يتيح لمستخدمي هواتف أندرويد توفير استهلاك البيانات عند الاتصال بالانترنت عبر شبكة الموبايل من متجرها.

وكانت الشركة قد أطلقت تطبيقها قبل عامين وحالياً يعمل لمن قد نصبه على هاتفه لكنها لن تتلقى أية طلبات تحميل جديدة عبر متجر جوجل بلاي وهو غير متوافق مع أندرويد 10، وبطبيعة الحال يمكنك تنزيله وتشغيله من خارج المتجر.

ولا نعلم ما السبب الذي دفع جوجل لإزالة التطبيق من المتجر، إن كان ضعف معدل الاستخدام والنشاط؟ أم أنها تحضر لشيء آخر. وتتواجد على جوجل بلاي الكثير من تطبيقات توفير البيانات التي تقدم خدماتها لمن لديهم صلاحيات روت أو لا يملكونها.

وبالتزامن مع إطلاق جوجل أجهزة جديدة بالأمس، أزالت كذلك عدة أجهزة من متجرها مثل نظارة الواقع الافتراضي Daydream View والكاميرا الصغيرة Google Clips والجيل الأول من سماعاتها اللاسلكية Pixel Buds، لم تعد متاحة للشراء من جوجل بلاي,

التدوينة جوجل تزيل تطبيق توفير البيانات Datally من متجرها ظهرت أولاً على عالم التقنية.