بدون أية مقدمات، أزالت جوجل تطبيقها Datally الذي يتيح لمستخدمي هواتف أندرويد توفير استهلاك البيانات عند الاتصال بالانترنت عبر شبكة الموبايل من متجرها.
وكانت الشركة قد أطلقت تطبيقها قبل عامين وحالياً يعمل لمن قد نصبه على هاتفه لكنها لن تتلقى أية طلبات تحميل جديدة عبر متجر جوجل بلاي وهو غير متوافق مع أندرويد 10، وبطبيعة الحال يمكنك تنزيله وتشغيله من خارج المتجر.
ولا نعلم ما السبب الذي دفع جوجل لإزالة التطبيق من المتجر، إن كان ضعف معدل الاستخدام والنشاط؟ أم أنها تحضر لشيء آخر. وتتواجد على جوجل بلاي الكثير من تطبيقات توفير البيانات التي تقدم خدماتها لمن لديهم صلاحيات روت أو لا يملكونها.
وبالتزامن مع إطلاق جوجل أجهزة جديدة بالأمس، أزالت كذلك عدة أجهزة من متجرها مثل نظارة الواقع الافتراضي Daydream View والكاميرا الصغيرة Google Clips والجيل الأول من سماعاتها اللاسلكية Pixel Buds، لم تعد متاحة للشراء من جوجل بلاي,
التدوينة جوجل تزيل تطبيق توفير البيانات Datally من متجرها ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.