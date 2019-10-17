استشهاد 64 جنديا من "الوطني السوري" خلال "نبع السلام"

تل أبيض/سيلان تميزار/الخليج 365

سقط من الجيش الوطني السوري 64 شهيدا خلال معارك عملية "نبع السلام" منذ انطلاقها في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويواصل الجيش الوطني السوري المشاركة في العملية في يومها التاسع والقتال ضد الإرهابيين.

واستشهد 18 جنديا من الجيش الوطني السوري وإصابة 51 آخرين، الأربعاء، خلال المعارك العنيفة ضد الإرهابيين التي شهدتها ريفي مديني "تل أبيض" و"رأس العين"(شمالي سوريا).

وبلغ عدد المقاتلين الذين استشهدوا من الجيش الوطني السوري 64 جنديا، إضافة إلى إصابة 187 آخرين منذ انطلاق "نبع السلام" حتى ظهر الخميس.

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وفي المقابل تمكن الجيش الوطني من تحييد 135 إرهابيا من منظمة "ي ب ك/بي كا كا".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.





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