بغداد مستعدة لتسلم عناصر "داعش" العراقيين بسوريا لمحاكمتهم

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الخميس، استعداد بلاده تسلم عناصر تنظيم "داعش" العراقيين وعوائلهم لمحاكمتهم داخل البلاد.

وقال الحكيم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في بغداد، تابعته الخليج 365، "بحثنا مع الجانب الفرنسي مصير العناصر الإرهابية المحتجزة في الداخل السوري في ضوء العمليات العسكرية التركية".

وأضاف، أن "العراق مستعد لتسلم عناصر تنظيم داعش من العراقيين وعوائلهم لمحاكمتهم داخل البلاد".

وأكد الحكيم أن القوات العراقية تراقب ما يجري في سوريا واتخذت إجراءات لمنع تسلل المقاتلين الأجانب عبر الحدود.

ولفت الى أن عدد عناصر "داعش" في سوريا كبير للغاية حيث قدموا من 72 دولة، داعياً تلك الدول اتخاذ التدابير اللازمة إزاء أولئك المقاتلين والعمل على إنهاء وجودهم في سوريا.

وأوضح الحكيم أنه تمت "مناقشة العلاقات الثنائية وإعمار المناطق المحررة عبر الشركات الفرنسية الكبرى".

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وأشار الحكيم إلى أن "هناك جهوداً دولية لتخفيف حدة التوتر بالمنطقة وتأمين الملاحة في الخليج"، مؤكداً على ضرورة "خفض التصعيد والتوتر بين أميركا وإيران".

من جهته، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من خطر عودة ظهور تنظيم "داعش" مرة أخرى في العراق وسوريا.

وقال لو دريان، إن "عدونا تنظيم داعش وقد قاتلناه سوية في إطار التحالف الدولي".

وأضاف، "يجب على هذا التحالف الدولي أن يجتمع بشكل عاجل للتباحث بشأن هذا الخطر المحدق المتمثل بعودة ظهور تنظيم داعش في سوريا والعراق".

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