هنية يتضامن مع لبنان في مواجهة "الحرائق"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، الخميس، برسائل تضامن إلى مسؤولين لبنانيين كبار، بينهم الرئيس، ورئيس الحكومة، في أعقاب اندلاع سلسة من الحرائق في عدة مناطق.

وقال "حماس" في تصريح وصل وكالة الخليج 365، إن هنية أرسل برسالة إلى الرئيس ميشال عون، أعرب عن "مواساته للشعب اللبناني وعائلات المصابين والجرحى، وتضامنه مع لبنان رئيسا وحكومة وشعبا".



كما أرسل هنية، رسالتيْ تضامن إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، أعرب فيها عن "خالص المواساة للشعب اللبناني الشقيق، وأسر وعائلات المصابين والجرحى، وعن عميق التضامن مع لبنان الشقيق رئيسًا وحكومةً وشعبًا".



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ونشبت، فجر الثلاثاء، حرائق في مناطق المشرف والدبية والناعمة والدامور في الشوف (ساحل جبل لبنان الجنوبي)، والمدينة الصناعية في ذوق مصبح، وكريت، ومزرعة يشوع، وقرنة الحمرا في قضاء المتن، والمنصورية في قضاء المتن (شمال بيروت)، وعكار شمالي لبنان.



وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، في بيان، أن "الحرائق اندلعت في غابات عدد من المناطق، وأتت على مساحات واسعة من الأشجار الحراجية (الغابية) المتنوعة، ولامست المنازل في عدد منها".

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