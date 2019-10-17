بالفيديو .. إنقاذ عامل احتجز داخل بئر عمقه 400 متر

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صحيفة الخليج الالكترونية
أنقذت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر حياة شخص بعد سقوطه داخل بئر ارتوازية قطرها 14 بوصة وعمقها 400 متر.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن عمليات الدفاع المدني بوادي الدواسر تلقت، أمس، بلاغاً يفيد بسقوط عامل في بئر ارتوازية يبلغ عمقها 400 متر و عرضها 14 بوصة وذلك في مزرعة تبعد عن المحافظة 60 كلم .
وأفاد أنه بوصول فرق الدفاع المدني بكامل تجهيزاتها الفنية للموقع تم رصد الشخص على مسافة 210 أمتار و هو لازال على قيد الحياة ، ليتم فورا العمل على إنقاذه من خلال التجهيزات الفنية الحديثة التي مكنت وصول الأكسجين للشخص ، ثم تأمين عدم انزلاقه للأسفل وسحبه إلى خارج البئر وهو بصحة جيدة بعد احتجازه لساعات.
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