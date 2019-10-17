- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وقالت شركة الكهرباء، إن الوظائف المتاحة على مسمى: محلل التدريب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، أو الهندسة الصناعية).
تحليل تطوير التطبيقات: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر، أو المجالات ذات الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة في الشركة السعودية للكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.