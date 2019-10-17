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شركة كورسير تعلن عن إطلاق سماعات رأس جديدة

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الخميس 17 أكتوبر 2019

سماعة

شركة كورسير تعلن عن إطلاق سماعات رأس جديدة

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة كورسير “Corsair” عن إطلاق سماعات رأس جديدة من سلسلة HS Pro التي تخاطب عشاق الألعاب.

 

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وأوضحت الشركة الأمريكية أن موديلاتها HS50 Pro Stereo وHS60 Pro Surround وHS70 Pro Wireless الجديدة تعتمد على مشغل الصوتيات نيوديميوم 50 ملم مع ميكروفون أحادي الاتجاه وقابل للخلع، وقامت الشركة الأمريكية بتصنيع وسادات الأذن من الميموري فوم، من أجل توفير راحة الاستعمال على المدى الطويل.

 

وتمتاز سماعة الرأس HS70 Pro Wireless بالاتصال اللاسلكي في النطاق الموجي 2.4 جيجاهرتز، ويصل مدى التغطية إلى 12 متراً، وتمتد فترة تشغيل البطارية 16 ساعة، وتتوافق سماعة الرأس HS60 Pro Surround مع مختلف المنصات بفضل تزويدها بمنفذ 3.5 ملم، ويتوافر معها محول USB.

 

وتعتبر سماعة الرأس HS45 Surround بمثابة الموديل الجديد من سماعة الرأس HS35، التي تمتاز بقابس 3.5 ملم وبنية خفيفة الوزن وميكروفون أحادي الاتجاه قابل للخلع، وتأتي وسادات الأذن مبطنة بالميموري فوم، ويتم توصيلها بالحواسيب عن طريق محول USB المرفق.

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