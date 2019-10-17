«معازف» تفوز بمنحة «نقطة لقاء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فوز مجلة «معازف» الإلكترونية المتخصصة في نقد وتحليل الموسيقى العربية والعالمية، بالدورة الأولى من منحة «نقطة لقاء» للنشر، التي تصل قيمتها إلى 30 ألف دولار. وهي منحة أطلقتها المؤسسة في إبريل/ نيسان الماضي بهدف تقديم دعم جزئي أو كامل لمؤلفات الأفراد، والشركات الناشئة المستقلة صاحبة الخطط طويلة الأمد لنشر الكتب والمطبوعات الفنية.

وفازت «معازف» بالمنحة عن مشروعها الذي يتضمن إطلاق سلسلة من المنشورات المطبوعة بالتعاون مع استوديو التصميم «شفرة» في بيروت، وتشمل المنشورات مجلة فصلية يتم توزيعها في المكتبات والمتاجر والمساحات الفنية في جميع أنحاء المنطقة والعالم.

سعت «معازف» منذ انطلاقتها في عام 2012، إلى تطوير خطاب نقدي مستقل باللغة العربية، وإنتاج محتوى مدروس وجريء وشامل. حيث تقدم المجلة مراجعات، مقابلات، قوائم، مقالات قصيرة ومطوّلة، ودراسات عن الموسيقى، وتضم أكثر من 50 كاتباً من العالم العربي والعالم.

يقام معرض «نقطة لقاء» في الفترة من 14 وحتى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في بيت عبيد الشامسي في ساحة الفنون، وستركز هذه النسخة على القصص المصورة والمجلات والملصقات.

«نقطة لقاء» معرض سنوي متخصص في الكتب الفنية، يهدف إلى تقديم طيف واسع من المطبوعات، ويشارك فيه فنانون وناشرون إقليميون ودوليون.