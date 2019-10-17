اعتقال صاحب صفحة "الخوة النظيفة" على "فيسبوك" في العراق من قبل مجهولين

بغداد– سبوتنيك. وقال سعدون في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "قوة مجهولة اعتقلت فجر اليوم الناشط المدني شجاع الخفاجي، لافتا إلى أن "مكتب رئيس الوزراء أكد أنه ليس على علاقة بالموضوع وكذلك وزارة الداخلية".

وأضاف "هناك معلومات تفيد بان الخفاجي معتقل حاليا في مطار بغداد".

ويؤكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق أن جهات أمنية عراقية تنفذ حملة اعتقال "تعسفية" بحق الداعمين للتظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل، وشهدت سقوط أكثر من مئة قتيل وآلاف الجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية .