"روسنفط" تعلق العمل في "الوحدة 8" في كردستان بسبب قربه من الحدود السورية

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وأوضح ليرون متابعاً: "في الوحدة رقم 11 لا نزال نستخرج النفط ونخطط لمواصلة الإنتاج ... أما بالنسبة إلى الوحدة 8، فنظراً لأنها قريبة من الحدود، فقد اتخذ قرار بتعليق العمل قليلاً، حتى يتم ضمان سلامة موظفينا 100 بالمئة".
والجدير بالذكر أن حجم عقود شركة "روسنفط" مع حكومة إقليم كردستان تجاوزت الثلاثة مليارات دولار، وفقا لرئيس لجنة المالية والشؤون الاقتصادية في برلمان كردستان العراق، عزت صابر.
وتجدر الإشارة إلى أن إقليم كردستان العراق غني بالموارد الهيدروكربونية، حيث تعمل هناك شركات نفطية عالمية عملاقة، بما في ذلك شركتا "غازبروم نفط" و"روسنفط"، الروسيتان.
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