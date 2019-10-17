بغداد - سبوتنيك. وقال لورديان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم: "إن تخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران يتم بعودة إيران إلى الاتفاق النووي من جهة، وضرورة تراجع واشنطن عن العقوبات من جهة أخرى".
وتابع لودريان: "تناولنا المسألة الإيرانية والتوتر في الخليج وتمنينا معا أن يتم إيجاد السبل لتخفيف حدة التوتر".
وأضاف: "هناك إمكانيات لتخفيف حدة التوتر ولكن يجب أن تتوفر الإرادة السياسية وإيجاد الثقة وعدم زعزعة استقرار المنطقة من جهة أخرى".
وأشار لودريان إلى أن الدور الدبلوماسي العراقي في هذا الموضوع "أساسي ومفيد جدا".
كانت هذه تفاصيل خبر لودريان: ،تخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران يتم بالعودة للاتفاق النووي والتراجع عن العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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