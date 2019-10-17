ميركل تعلن وقف تصدير أسلحة إلى تركيا بسبب عملياتها في سوريا

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© AFP 2019 / Bulent Kilic
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعلن أن الحكومة الألمانية ستوقف صادرات الأسلحة إلى تركيا، على خلفية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد مواقع الأكراد في شمال شرق سوريا.
ونقلت صحيفة "بيلد إن زونتاغ" الألمانية عن ماس، قوله: "بناء على الهجوم العسكري الذي تقوم به تركيا في شمال شرق سوريا، لن تصدر الحكومة الفيدرالية تصاريح جديدة لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية يمكن لتركيا أن تستخدمها في سوريا".
وبدأت تركيا عمليتها العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها جماعة إرهابية بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض قواته التي تدعم المقاتلين الأكراد في قتال تنظيم "داعش" الإرهابي.
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