الجيش الإسرائيلي يعتقل طفلا شمالي الضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



قال نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل طفلا، من مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف النادي في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن قوة إسرائيلية اعتقلت الطفل خالد غنام (12عاما)، الأربعاء، بينما كان بالقرب من "حديقة حيوانات قلقيلية"، دون مزيد من التفاصيل.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن "غنام" طالب في الصف السابع، ويدرس في مدرسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بالمدينة.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 200 طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما، بحسب نادي الأسير.

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