لودريان في بغداد لبحث آلية دولية لمحاكمة عناصر "داعش"

العراق / عامر الحساني / الخليج 365

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، العاصمة العراقية بغداد، الخميس، في زيارة تشمل أربيل أيضًا، لبحث آلية دولية لمحاكمة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي تصريح للأناضول، قال مصدر في وزارة الخارجية العراقية، إن لودريان وصل صباحًا العاصمة بغداد، في زيارة رسمية لبحث آلية دولية لمحاكمة عناصر تنظيم "داعش" في العراق.

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ومن المقرر أن يلتقي لودريان، عددا من المسؤولين، قبل أن يتوجه إلى أربيل، ليلتقي مسؤولين من حكومة إقليم كردستان في شمال العراق.

وفي 2017، أعلن العراق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه من قبضة التنظيم، التي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، إثر معارك عنيفة استمرت 3 سنوات بدعم من تحالف دولي قادته الولايات المتحدة.

إلا أن التنظيم لا يزال يملك خلايا منتشرة في أرجاء البلاد، وتشن هجمات بين فترات متباينة على طريقة "حرب العصابات".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.