رام الله.. إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته دهس جنود

القدس/ عبد الرؤوف ارناؤوط/ الخليج 365

أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، النار على شاب فلسطيني، قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولته دهس جنود.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "فلسطينيا في العشرينيات من عمره من سكان القدس الشرقية، حاول دهس جنود إسرائيليين بمركبة أثناء نشاط للجيش في مخيم الأمعري قرب مدينة رام الله".

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وادعت الهيئة أيضًا أن الشاب الفلسطيني "كان يحمل سكينا"، ووصفت حالته بـ"الخطيرة قبل نقله إلى المستشفى".

وذكر المصدر ذاته، أن مواجهات اندلعت في المنطقة إثر ذلك، وأن شبان فلسطينيون ألقوا حجارة وزجاجات حارقة على الجنود الإسرائيليين.

ولم يتسن التأكد من مصادر فلسطينية على الفور، حول ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

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