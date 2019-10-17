الفرنسي من أصول مغربية "رامي" يؤدي التحية العسكرية تضامنًا مع المنتخب التركي

إسطنبول/الخليج 365

قام الفرنسي من أصل مغربي، عادل رامي، الذي يلعب في صفوف فريق كرة القدم بنادي فنربهتشه التركي، بوضع صورة له وهو يؤدي التحية العسكرية، كصورة للبروفايل الخاص به على حسابه الشخصي بموقع "انستغرام".

جاء ذلك من اللاعب المغربي وهو يرتدي قميص فريقه الحالي، تأييدًا للاعبي المنتخب التركي لكرة القدم، بعد فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، تحقيقا ضدهم، إثر أدائهم التحية العسكرية في مبارتين خاضوها ضد ألبانيا وفرنسا خلال الأيام الماضية.

وعقب تسجيل هدف الفوز على ألبانيا وهدف التعادل مع فرنسا، أدى لاعبوا المنتخب التركي التحية العسكرية تعبيرا عن إهدائهم الهدفين للجنود المشاركين في عملية "نبع السلام" الجارية ضد الإرهابيين شمال شرقي سوريا.

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وعلى إثر ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان الثلاثاء، فتح تحقيق بدعوى قيام اللاعبين بـ "استفزازات سياسية" خلال المبارتين، المندرجتين ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.