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مصرع 35 من جنسيات آسيوية وعربية إثر حادث مروري بالسعودية

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الرياض/الخليج 365

أعلنت ، مساء الأربعاء، وفاة 35 شخصا من جنسيات أسيوية وعربية، إثر حادث مروري بالمدينة المنورة، غربي المملكة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية(واس)، "اصطدمت حافلة خاصة مُستأجرة تنقل 39 شخصًا من جنسيات آسيوية وعربية (لم تحدد) بمعدة ثقيلة في المدينة المنورة".

وأسفر الحادث المروري عن مصرع 35 شخصًا وإصابة 4 آخرين.

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وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك، حسب المصدر ذاته.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "سبق" السعودية، أن الحافلة كانت تقل معتمرين من جنسيات مختلفة.

ولم تقدم السلطات السعودية سببا للتصادم، فيما يشهد هذا التوقيت سنويا توافد أعداد كبيرة من المعتمرين من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة بالأراضي المقدسة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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