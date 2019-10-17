الفرقة المسائية ببلدية “خميس مشيط” تصادر 220 كجم من الفواكه والخضروات

أفنان المالكي ضبطت الفرقة المسائية ببلدية محافظة خميس مشيط بإشراف مباشر من رئيس الفرقة الأستاذ سعيد بن محمد القرعاوي 30 بسطة عشوائية ومخالفة لبيع منتجات مختلفة اشتملت على إكسسوارات ، جوالات، فواكه وخضروات، ملابس ، وبعض الأكلات الشعبية مجهولة المصدر التي يبيعها عمالة غير مرخص لهم بذلك .

هذا وقد صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني أن الفرقة المسائية صادرت خلال اليومين الماضيين قرابة 220 كجم من الفواكه والخضروات والتي سُلم الصالح منها إلى الجمعية الخيرية ، مبيناً أن الفرقة المسائية أغلقت 7 محلات مخالفة وذلك لتدني مستوى النظافة العامة وسوء النقل والتخزين للمواد الغذائية وعدم وجود رخص بلدية وأوضح القرني أنه تم أيضاً مصادرة أكثر من 40 كجم من الأسماك واللحوم مجهولة المصدر بالإضافة إلى مأكولات بائتة معاد تحضيرها حيث تم تطبيق كافة اللوائح والأنظمة والجزاءات المترتبة على تلك المخالفات حرصاً من البلدية على سلامة الأغذية والمأكولات حتى وصولها للمستهلك ولضمان عدم تكرار تلك المخالفات وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتفعيل وتكثيفحملة الرقابة البلدية بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل أمانة منطقة عسير لتنفيذ الحملة بالشكل الأمثل وتطبيق القوانين الصارمة والرادعة ضد المخالفين خصوصاً في كل مامن شأنه المساس بصحة وسلامة المستهلك حيث أن ذلك الأمر يعتبر خط أحمر ولايمكن التهاون أو التجاوز فيه مطلقاً. انشر الخبر :

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