أمانة عسير تعالج أكثر من 51 ألف بلاغ حتى نهاية سبتمبر

سلمى القحطاني

عقدت أمانة منطقة عسير ورشة عمل بعنوان ” تقرير تحليل البلاغات , وقياس الرضا 940″ وذلك بحضور أكثر من 50 مستفيد من رؤساء البلديات , ومدراء العموم، ومسؤولي البلاغات في الأمانة , والبلديات وذلك بمقر الأمانة أوضح ذلك أمين أمانة منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مبيناً أن هذه الورشة تهدف إلى قياس رضا العملاء عن الخدمة المقدمة في مركز اتصال 940 وتحليل التحديات ومعالجتها مع ملاك الخدمات للحصول على تجربة مميزة للعميل .

وكشف الحميدي أن عدد البلاغات التي وردت للمركز من شهر فبراير الى نهاية سيتمبر من العام الجاري بلغت 51,706 بلاغ مؤكداً أن نسبة الإنجاز في هذه البلاغات قد حققت 100% وذلك لسبع تصنيفات هي النظافة العامة والإنارة، والإصحاح البيئي والأسواق والمحلات التجارية والطرق، وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والمرافق البلدية والمباني، والتعديات

وقال أن هذه الورشة التي قدمها مدير مختبر الأمانة الدكتور جابر حمزة عسيري ركزت على أهم تصنيفات هذه البلاغات , والتي تم تحليلها ومعرفة أكثر الخدمات التي ترد عليها البلاغات وهي عبارة عن 3 تصنيفات, وهي النظافة العامة والانارة, والإصحاح البيئي الذي يختص بالحشرات , والحيوانات الضالة موضحاً أن هذه الورشة عملت على وضع اليد على الإدارات التي تحتاج إلى تحسين أدائها والتعرف على نقاط القوة والضعف في هذه التصنيفات ووضع خطط لتقديم أفضل الخدمات بما يحقق تطلعات الدولة , ويليق بالمواطن ويحقق رضاه.

وختم الحميدي تصريحه بأن هذه الورشة، وغيرها من برامج تحليل البيانات والأرقام والاحصائيات تهدف الى معرفة كافة احتياجات المواطنين من خلال الدراسات والأرقام , وتعمل من خلالها على وضع خطط , واستراتيجيات تهدف الى تحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على الخدمات التي يحتاجونها , ويتطلعون اليها والتي تسعى الأمانة إلى تحقيقها بكافة السبل.