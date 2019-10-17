البيان : قطاع الفضاء بات يشكل جزءاً حيوياً ومهماً في خطط وإستراتيجيات الإمارات

الخميس 17 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة البيان الإماراتية، أنه بعد سنوات من الجهود المتواصلة، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، بات قطاع الفضاء يشكل جزءاً حيوياً ومهماً في خطط واستراتيجيات دولة الإمارات التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال .



وأشارت في إفتتاحياتها اليوم إلى ان هذه الجهود، تكلل مؤخراً بصعود رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، في سابقة هي الأولى للعرب، الأمر الذي يجب معه استكمال الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع الفضائي الوطني إلى جانب الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي، وهو ما تضمنته «الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030»، التي أعلنت عن تفاصيلها وكالة الإمارات للفضاء.

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وأضافت الصحيفة "هذه الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الفضائي في الاقتصاد الوطني، وإسهامات الدولة في مجال الفضاء وإبرازها على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير خبرات متخصصة وتحفيز الإبداع لدى الشباب، وبناء شراكات عملية بين المؤسسات الصناعية والتعليمية والبحثية، وتوطيد التعاون الدولي" .

وترى الصحيفة أنه الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي لتهدف إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات أفضل دول العالم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .

وأشارت الصحيفة أن الخطة ستسهم في تحقيق السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، عبر بناء اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال جذب وتعزيز الاستثمار في صناعة الفضاء، بهدف جعل دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً رئيسياً للأنشطة الفضائية.