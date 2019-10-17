الخميس 17 أكتوبر 2019

ما هي تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها

متابعات_الخليج 365

تحتفي منظمة الصحة العالمية بالأسبوع العالمي لمكافحة العدوى في الفترة بين 16 و22 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، بهدف التوعية بكيفية مكافحة العدوى وانتقال الفيروسات.



ويجتمع خبراء مكافحة العدوى في هذا الأسبوع العالمي؛ للتوعية بدورهم الأساسي، وحماية أفراد المجتمع من الإصابة بالأمراض المعدية، بالإضافة إلى القيام بأنشطة تعليمية تزيد من دورهم وتطوره.

ويموت أكثر من 1.7 مليون طفل دون سن الخامسة نتيجة الإصابة بالأمراض الانتقالية مثل مرض الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، و40% من حالات أمراض الإسهال يمكن المساعدة فيها من خلال السيطرة عليها بغسل الأيدي بالماء والصابون، وخاصة بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الطعام.

ويهدف الاحتفال بالأسبوع العالمي لمكافحة العدوى إلى التوعية بدور متخصصي مكافحة العدوى وأهميته، والتوعية بحقوق المرضى في مكافحة العدوى، وتعزيز مكافحة العدوى في المنشآت الصحية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها تهدف إلى حماية أولئك الذين قد يكونون عرضة لاكتساب عدوى في المجتمع عموماً، وأثناء تلقي رعاية بسبب مشاكل صحية، على حد سواء، في العديد من المواطن.

وأضافت أن العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية تُعتَبر من الأحداث السلبية الأكثر تواتراً والتي تهدد سلامة المرضى في جميع أنحاء العالم، فحوالي 5% إلى 15% من المرضى المقبولين في مستشفيات العناية الفائقة في البلدان المتقدمة يكتسبون عدوى مرتبطة بالرعاية الصحية في أي وقت من الأوقات، وخطر اكتساب عدوى في البلدان النامية أعلى بـ 2 إلى 20 ضعفاً.

وأوضحت المنظمة أن العدوى المتعلقة بالمنشآت الصحية من أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصحي، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 11% من المرضى في الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل، الذين يخضعون لجراحة، يصابون بعدوى أثناء العملية، ففي إفريقيا يصاب بالعدوى ما يصل إلى 11% من النساء الحوامل اللاتي يخضعن لجراحة ولادة قيصرية.

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وأشارت إلى عدد من الحقائق بشأن انتقال العدوى في المنشآت الصحية وهي:

- مريض واحد بين كل عشرة مرضى يلتقط العدوى في أثناء تلقيه الرعاية الصحية.

- مكافحة العدوى الفعالة تقلل من خطر انتقال العدوى بنسبة 30%.

- من حق المريض السؤال عن طرق مكافحة العدوى المتبعة في جهات الرعاية الصحية، وسؤال مقدم الرعاية عن نظافة يديه.

- انتشار العدوى المرتبط بالمنشآت الصحية يتراوح بين 12 و18%.

- 12% من العدوى الناتجة عن العمليات سببها تلوث موضع الجراحة.

- غسل اليدين بالماء والصابون يقي من اكتساب العدوى في أثناء تلقي الرعاية الصحية.

وتشمل الإرشادات إجراءات احترازية بسيطة كالتأكد من استحمام المرضى قبل الجراحة، واستخدام الفرق الجراحية أفضل الوسائل المتاحة لنظافة أيديهم، ونصح المرضى بتوقيتات تناول المضادات الحيوية للوقاية من العدوى، ومعرفة ما هي أفضل مضادات العدوى قبل الجراحة، والخيط الذي يجب استخدامه.