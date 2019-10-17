الخميس 17 أكتوبر 2019

أبل ترسل بيانات التصفح الآمن لمستخدميها إلى شركة صينية

متابعات_الخليج 365

اكتشف مستخدمو أبل أن الشركة ترسل بعض عناوين برتوكول الإنترنت "IP" لمستخدمي متصفحها سفاري إلى شركة تينسنت الصينية، وهي شركة لها علاقات وثيقة بالحزب الشيوعي الصيني، حسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.



وتقر أبل بهذا الأمر، فقبل زيارة موقع ويب، قد يرسل سفاري المعلومات المجمعة من عنوان موقع الويب إلى التصفح الآمن من غوغل والتصفح الآمن من تينسنت للتحقق ما إذا كان موقع الويب احتيالياً.

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ويؤدي ذلك إلى جعل التصفح أقل أماناً، ويجعل المستخدمين عرضة للوصول إلى مواقع الويب المخادعة، ويمكن لعناوين IP أن تكشف عن مواقع المستخدمين، كما من الممكن استخدامها لإنشاء ملفات تعريف المستخدمين عبر الأجهزة.

وفي حال سجلت تينسنت عنوان IP الخاص بمستخدم آي فون أو آي باد من خلال خدمة التصفح الآمن، فمن المحتمل أن تستخدم هذه المعلومات لتحديد هوية مالك الجهاز من خلال البحث عن عنوان IP عبر خدمات تينسنت الأخرى.

وليس من الواضح متى بدأت أبل في السماح لشركتي تينسنت وغوغل بتسجيل بعض عناوين IP الخاصة بالمستخدمين، لكن أبلغ أحد مستخدمي تويتر عن رؤية هذا التغيير في متصفح سفاري في وقت مبكر من الإصدار التجريبي iOS 12.2 في شهر فبراير 2019.