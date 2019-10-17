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شركة "ماد كاتس" تكشف عن فأرة مبتكرة بدون كابل أو بطارية

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الخميس 17 أكتوبر 2019

فأرة مبتكرة بدون كابل أو بطارية

شركة

الخليج 365

كشفت شركة "ماد كاتس" عن الفأرة الابتكارية R.A.T Air، التي لا تعتمد على كابل أو بطارية، حيث إنها تستمد الطاقة الكهربائية اللازمة لعملها عبر تقنية الحث من وسادة الشحن قياس 32×27 سم.

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وأوضحت الشركة الأمريكية أن الفأرة R.A.T Air الجديدة تعتمد على مستشعر PixArt PMW-3360، كما تم تجهيزها بـ 10 أزرار، منها زران رئيسيان من Omron يتحملان 20 مليون نقرة.

 

كما تم تجهيز الفأرة R.A.T Air الجديدة بإضاءة RGB، مع إمكانية التهيئة على نطاق واسع. وتتصل الفأرة بجهاز الكمبيوتر لاسلكياً بتردد 2.4 غيغاهرتز.

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